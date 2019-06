Essevee gaat nog een seizoen verder met Davy De fauw. Zo blijft de kapitein van Team Essevee aan boord. Ook Sandy Walsh en Ibrahima Seck blijven aan boord. Van beide spelers werd de optie in hun aflopende contract gelicht. Voor Walsh wordt het zijn derde seizoen in het Regenboogstadion. Ibrahima Seck ruilde in januari landskampioen KRC Genk voor Essevee. De sterke Senegalees profileerde zich meteen tot basisspeler in het team van Francky Dury en zorgde voor balans op het middenveld.