De Ketelaere & Dendoncker naar WK in Qatar

Bruggeling Charles De Ketelaere en Leander Dendoncker uit Passendale zijn onze West-Vlaamse Rode Duivels op het WK in Qatar. Roberto Martinez heeft zijn 26-koppige selectie voor het WK voetbal in Qatar bekendgemaakt.

De bondscoach nam Romelu Lukaku, ondanks zijn hamstringblessure, bij de kern. Ook Dries Mertens en Jérémy Doku haalden de selectie. Het werd een selectie zonder verrassingen en debutanten, zoals op voorhand ook verwacht werd.

Mix van jeugd en ervaring

De bondscoach had eerder al laten verstaan ook in Qatar op zijn 'usual suspects' te rekenen. De 26-koppige selectie, met daarnaast ook nog eens vier namen op de reservelijst, is er eentje met een mix van jeugd en ervaring.

Martinez koos met Thibaut Courtois, Simon Mignolet en Koen Casteels voor drie doelmannen. De zes verdedigers zijn Toby Alderweireld, Zeno Debast, Leander Dendoncker, Wout Faes, Arthur Theate en Jan Vertonghen. Dedryck Boyata en Jason Denayer vallen uit de boot.

Zo werden in het verdedigende compartiment de opvallendste wijzigingen doorgevoerd. Met Boyata (weerbarstige vorm) en Denayer (de voorbije 12 dagen aan de kant met een kwetsuur) werden er toch twee routiniers aan de kant geschoven, al mag die laatste zich nog even stand-by houden.

Op het middenveld viel de keuze op Axel Witsel, Amadou Onana, Youri Tielemans en Hans Vanaken. De wingbacks van dienst zijn Timothy Castagne, Thomas Meunier, Yannick Carrasco en Thorgan Hazard. Diep in de spits is Romelu Lukaku erbij, net als Michy Batshuayi en Loïs Openda.

Achter hen moeten kapitein Eden Hazard, sterkhouder Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Dries Mertens, Jérémy Doku en Charles De Ketelaere gevaar stichten.

In totaal komen er liefst vijf spelers in de selectie uit de Jupiler Pro League, het hoogste aantal sinds het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea. Vier jaar geleden in Rusland was Leander Dendoncker de enige speler uit de Belgische competitie. De Premier League is met zeven spelers de hofleverancier.

Bryan Heynen, Dodi Lukebakio, Alexis Saelemaekers en Jason Denayer houden zich stand-by als reserven. Zij krijgen persoonlijke instructies en kunnen tot 24 uur voor de aftrap van het Belgische openingsduel opgeroepen worden, als vervanger van een geblesseerde speler.

Vanaf 23 november in actie

De definitieve lijst van 26 spelers wordt maandag naar de Wereldvoetbalbond FIFA opgestuurd. Divock Origi mag zijn WK-hoop helemaal opbergen, net als Roméo Lavia, Nacer Chadli, Dennis Praet, Adnan Januzaj en Albert Sambi Lokonga.

De Duivels beginnen hun WK op 23 november tegen Canada. Vervolgens wachten nog groepsduels tegen Marokko (27 november) en Kroatië (1 december).