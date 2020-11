De Ketelaere opgenomen in selectie Rode Duivels

Charles De Ketelaere (Club Brugge) heeft zijn eerste selectie beet. Romelu Lukaku, twijfelachtig met een blessure aan de adductoren, is ook opgeroepen. België heeft in de Nations League zijn lot in eigen handen. De Rode Duivels voeren de stand in groep A aan met 9 op 12, voor Denemarken en Engeland (allebei 7 punten). IJsland, dat nog in Denemarken en Engeland aantreedt, is puntenloos. De nog resterende wedstrijden van de Belgen worden in Leuven gespeeld omdat het Koning Boudewijnstadion niet beschikbaar is vanwege de avondklok in Brussel.