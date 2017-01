De Loore bij laatste vier in Australië

De 23-jarige West-Vlaming haalde het bij de laatste acht in twee sets van de als achtste geplaatste Hongaar Marton Fucsovics (ATP 158), het werd 7-6 (8/6) en 6-3 na 1u34. Bij de laatste vier botst De Loore op de 19-jarige Australische wildcardspeler Omar Jasika (ATP 367). Hij schakelde in de kwartfinales het Canadese vierde reekshoofd Peter Polansky (ATP 135) uit. Nog vrijdag kende Ruben Bemelmans (ATP 167) minder succes in zijn kwartfinale. De 28-jarige Limburger moest zijn meerdere erkennen in de Duitser Peter Gojowczyk.