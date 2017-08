De Loore en Bemelmans naar halve finale

Het Belgische Davis Cupduo versloeg in de tweede ronde de Zuid-Afrikaan Ruan Roelofse en de Indonesiër Christopher Rungkat. Het werd 6-7 (3/7), 6-4 en 10/4 na 1 uur en 24 minuten. Om de finale te halen, moeten Bemelmans en De Loore voorbij de Israëliër Jonathan Erlich en de Brit Neal Skupski, het derde reekshoofd. Joris De Loore werd uitgeschakeld in de tweede ronde van het enkeltoernooi. Hij botste op de Britse qualifier Liam Broady (ATP 336), die in de eerste ronde al Ruben Bemelmans (ATP 97) had verslagen.