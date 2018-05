De Mévius de snelste in ORC Rally

Het deelnemersveld was met onder meer viervoudig winnaar Melissa Debackere uit Wervik en Belgisch kampioen Vincent Verschueren indrukwekkend. Het parcours bevatte vier lussen met drie klassementsproeven. Wie wilde winnen moest de snelste zijn in Hulste, De Ginste en - nieuw in deze rally - de industriezone D’Hooie in Wielsbeke. De jonge De Mévius had die boodschap goed begrepen en kwam als eerste over de finish. Door een foutje moest Lefevere tevreden zijn met een tweede plaats. Steve Bécaert uit Poperinge werd knap derde.