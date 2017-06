De Mets naar Zulte Waregem

E"en voorstel van een ploeg als Zulte Waregem kan je niet weigeren. Deze club groeit jaar na jaar, heeft een professionele omkadering en stelt gezonde ambities”, aldus de kersverse aanwinst.

“De clubfilosofie ligt mij helemaal en hopelijk kan ik mijn steentje bijdragen om terug mee te dingen naar een plaats in Play-Off 1 en een succesvolle Europese campagne te spelen. Ik speelde al vaak in Waregem - maar dan als tegenstander - en herinner mij vooral de goeie sfeer die heerst in het Regenboogstadion. Ik kijk ernaar uit om voor deze club en supporters te kunnen spelen."

Gertjan De Mets komt over van KV Kortrijk.