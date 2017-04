De roots van Tom Boonen: De Kortrijkse Groeningespurters

De Kortrijkse Groeningespurters waren eind vorige eeuw de toonaangevende ploeg bij de beloften. Dankzij toppers als Stijn Devolder, Wim Devocht, Kevin Deweerdt en Gorik Gardeyn. In 1998 kwam daar ene Tom Boonen bij, een tip van Johan Molly.

De renners konden bij de Kortrijkse Groeningespurters fietsen op een Litespeed, toen een absolute topfiets. En ze kregen de kans om in Amerika te koersen. En ook daar vielen ze voor Tom Boonen. Dirk Demol haalde Boonen naar US Postal, waar hij prof werd. En de rest is geschiedenis.