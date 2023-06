De West-Vlaamse connectie op het EK basket, stoten Meesseman en co door naar de finale?

De Belgian Cats nemen het vanavond op tegen Frankrijk voor een plaatsje in de finale van het EK. Het zou de eerste keer zijn dat de Cats kunnen doorstoten naar de finale van een groot tornooi. En dat met enkele West-Vlaamse toppers in de ploeg.

De Belgian Cats pakten eerder al in 2017 en in 2021 brons op het Europees Kampioenschap. De speelsters van coach Rachid Meziane willen dit jaar beter doen. Daarvoor moeten ze eerst voorbij Frankrijk zien te geraken. Bij winst stoten de Belgische basketvrouwen door naar de finale.

In de kwartfinale maakten de Cats een heus statement. Uittredend Europees Kampioen Servië werd aan de kant geschoven met maar liefst 93-53. Sterspeelster Emma Meesseman, afkomstig uit Ieper, zorgde zelf voor de eerste triple-double ooit in de geschiedenis van het EK bij de vrouwen. Bij een triple-double behaalt een speler in drie verschillende statistieken dubbele cijfers. Meesseman was tegen Servië goed voor 15 punten, 13 rebounds en 10 assists, een waanzinnige prestatie! Zo is de West-Vlaamse al goed op weg om speelster van het tornooi te worden.

Een team

Meesseman staat er niet alleen voor. In de openingswedstrijd op dit EK tegen Israël schreven de Cats geschiedenis, ze verbraken het record van meeste assist in een wedstrijd. De Belgische vrouwen zorgden voor maar liefst 37 assists. Met 35 beslissende passes in de kwartfinale tegen Servië toonden de speelsters opnieuw hoe makkelijk ze elkaar vinden.

West-Vlaamse connectie

Er zijn heel wat West-Vlaamse speelsters van de partij voor de Belgian Cats. Naast Emma Meesseman zit er met Elise Ramette nog een Ieperse in de selectie. De Brugse Kyara Linskens is dan weer heel belangrijk met haar rebounds en blokshots. Julie Vanloo uit Deerlijk is in topvorm en scoort driepunters alsof het niets is. Ook zussen Becky en Billie Massey tonen het beste van hun kunnen.

De Belgian Cats nemen het vanavond om 20u45 op in de halve finale tegen Frankrijk.