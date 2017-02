"Deal met AS Monaco zo goed als rond"

Cercle Brugge moet in 1B de play-downs spelen. Wie daarin laatste eindigt, degradeert. Cercle won gisteren nog wel met 1-0 van OH Leuven na, alweer, een goal van Mboyo. Maar hét gespreksonderwerp was natuurlijk het overnamebod dat Monaco heeft uitgebracht op de Vereniging.

"De onderhandelingen zijn ver gevorderd", zegt voorzitter Frans Schotte. "We hebben zeven weken gepraat. Daaruit is een bod voortgekomen van AS Monaco. Dat is een goed bod. Wij gaan daar nu verfijningen aan aanbrengen. Maar het is meer dan waarschijnlijk dat wij nu de laatste stappen aan het zetten zijn om tot een akkoord te komen."

Of Filips Dhondt, CEO van AS Monaco en Bruggeling, dan ook CEO van Cercle Brugge wordt, wil Schotte niet gezegd hebben. "Het spreek voor zich dat ik graag zou hebben dat hij hier een functie zou uitoefenen. Maar daar is nog niet met hem, noch met Monaco over gesproken."