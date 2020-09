Debusschere uit Tour na finish buiten tijd

Jens Debusschere start vandaag niet meer in de Tour. Hij finishte gisteren buiten tijd in de koninginnenrit.

Debusschere wist al vroeg in de wedstrijd dat het zijn dag niet zou worden. "Al op dat eerste klimmetje, na zo'n 20 km of zo, moest ik lossen. Dan weet je dat het een moeilijke dag zal worden." Daarna moest een keuze gemaakt worden: kopman Coquard of Debusschere. "Bryan heeft hier nog twee kansen om te sprinten voor de zege, dan is de keuze snel gemaakt."

"Ik kon op de Madeleine de keuze maken om bij de groep Bennett te blijven of op Coquard te wachten. Ik koos voor dat laatste en daarna heb ik me de nek afgereden voor hem in de vallei. Vervolgens kwam ik kapot aan de voet van die slotklim en dan was hij vertrokken en finishte hij wel nog binnen tijd." Wanneer groeide het besef dat zijn Tour voorbij was? "Tja, ik zag ergens op 9 km van de top op een groot scherm die ene groep finishen. Dan weet je dat het moeilijk wordt, zeker met die steile stukken op het eind. Ik heb nog alles gegeven, maar ik voelde wel dat het moeilijk zou worden."

"Natuurlijk ben ik ontgoocheld, je wil niet op zo'n manier naar huis gaan. Gelukkig komen er nu vrij snel andere koersen aan. Het BK volgende week dinsdag en daarna de klassiekers. Ik wil me daar alleszins nog tonen."