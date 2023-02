Wielrenner Jens Debusschere zorgt voor een unicum deze eeuw in het peloton. Nog tot het Belgisch kampioenschap in Izegem, eind juni, blijft hij koersen. Als éénmanploeg.

En dus mikt Debusschere op één duidelijk doel: het Belgisch kampioenschap, op 25 juni, in Izegem. Niet ver van Wielsbeke, waar hij in 2014 al Belgisch kampioen werd.

"Tim Declercq wordt mijn trainer. We waren er al een tijdje over bezig. Omdat hij nu zijn master heeft behaald en helemaal gek is van trainingsschema's en -methodes", klinkt het.

Voorbereiden zal gebeuren in Ruddervoorde en Gullegem Koers. Om dan mooi af te zwaaien.