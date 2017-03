Debusschere wil Dwars door West-Vlaanderen winnen

Vorig jaar stond Dwars door West-Vlaanderen bekend als de Driedaagse van West-Vlaanderen, maar de wedstrijd is nu omgeturnd tot een eendagskoers van 203 kilometer met start in Nieuwpoort en aankomst in Ichtegem.

Lotto Soudal en Jens Debusschere uit Waregem zijn gebrand op een goed resultaat. De voormalige Belgisch kampioen kwam hard ten val in de Omloop, maar is volledig hersteld: "Ik had een hersenschudding en een serieuze bloeduitstorting in mijn rechterdij, maar het gaat intussen terug goed met mij. In Le Samyn, toch een zware koers, heb ik kunnen testen voor dit weekend."

Debusschere start met een plan vandaag: "Lotto-Soudal moet vandaag de koers in handen nemen. Het wordt een harde wedstrijd door het slechte weer en het pittige parcours. Ik verwacht niet dat er een peloton naar de streep rijdt, maar eerder een uitgedunde groep. Mijn doel is om mee te zijn in die groep en te sprinten voor de overwinning.”