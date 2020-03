Deceuninck - Quick-Step past economische werkloosheid toe, Lefevere bereid in te leveren

"Het zijn onzekere tijden", steekt teammanager Patrick Lefevere van Deceuninck - Quick-Step van wal. "We maken een enorme crisis mee en het is elke dag zoeken. We weten niet wanneer de koers zich terug op gang trekt en dus is het moeilijk om plannen te maken. Bovendien is het allemaal zo simpel niet. Wij hebben ook buitenlands personeel, daar gelden andere wetten en verder is er een verschil tussen zelfstandige medewerkers en personeel dat in dienstverband werkt. Dus onze CFO Geert Coeman is de zaak volop aan het bekijken, ook in overleg met onze sponsors. We rekenen een beetje op hun goodwill en vertrouwen in onze ploeg."

"Bedienden zijn overgeschakeld op economische werkloosheid"

"Kijk, tot 15 maart werd iedereen doorbetaald, maar sindsdien is de situatie veranderd. We doen in dit team beroep op tien mecaniciens en evenveel soigneurs die nu geen werk hebben. Voor een groot deel van hen, de bedienden, zijn we al overgeschakeld op economische werkloosheid. Dat ga ik niet ontkennen. Je past je als bedrijf aan de realiteit van de dag aan."

Duit in het zakje

En Lefevere is zelf ook bereid om een duit in het zakje te doen. "Een beetje zoals bij Anderlecht", maakt hij de vergelijking. "Daar leveren de kaderleden ook in en ik vind dat ik zelf als patron het goede voorbeeld moet geven. Geert Coeman is nu volop bezig, alle rekeningen aan het maken en woensdag hebben we een conference call met de dokters en ploegleiders zoals Bramati, Steels, om één en ander te bespreken en na te gaan hoe zij en ik een bijdrage kunnen leveren en besparen."