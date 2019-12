Degrendele toont progressie in keirin

Nicky Degrendele uit Varsenare heeft zondag de wereldbekermanche in het Australische Brisbane afgesloten met een derde plaats in de keirin. Daarmee deed ze beduidend beter dan haar voorbije wedstrijden.

Degrendele geraakte in haar vorige wereldbekerwedstrijden niet eens voorbij de herkansingen van de eerste ronde in de keirin, maar met een tweede plaats in haar heat slaagde ze er deze keer tijdens die eerste ronde in om zich rechtstreeks te plaatsen voor de tweede ronde. Daarin finishte ze opnieuw als tweede achter de Nieuw-Zeelandse Natasha Hansen, die haar zaterdag nog vroeg uit het sprintonderdeel had gefietst. Het volstond deze keer wel voor een ticket voor de grote finale.

De overwinning in die finale ging naar de Colombiaanse Martha Bayona Pineda, Degrendele finishte op de derde plaats. Daarmee doet ze een belangrijke zaak in haar puntenjacht voor de Olympische Spelen van Tokio, waarvoor de voormalige wereldkampioene in de keirin voorlopig nog niet is gekwalificeerd. Er resten voor de 23-jarige West-Vlaamse nog de wereldbekermanche in het Canadese Milton en het wereldkampioenschap in het Duitse Berlijn om met het oog op Tokio extra punten te scoren.