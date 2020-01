Nicky Degrendele uit Varsenare is vierde geworden in de keirin tijdens de Wereldbeker van Milton (Canada).

Degrendele moest in de finale de zege laten aan de Nederlandse Laurine van Niessen, en ook de Spaanse Helena Casas Roige, en de Amerikaanse Madalun Godby eindigden nog voor haar. Deze vierde plaats is wel een opsteker in het vooruitzicht van het wereldkampioenschap, eind februari in Berlijn. Daar moet Degrendele proberen een ticket te halen voor de Olympische Spelen in Tokyo.

Eerder deze week was Degrendele in de kwartfinale van de sprint uitgeschakeld door Godby.