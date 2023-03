Deinze blijft tot 2027 startplaats van Nokere koerse

"Met de verlenging van het contract tot en met 2027 zetten we onze stad op de wereldkaart", zegt Jan Vermeulen, burgemeester van Deinze. "De twee wedstrijden zijn samen goed voor bijna vijf uur live tv-uitzending. Bovendien spraken we af met de organisatie dat niet alleen de Markt en de start in beeld komen, maar ook toeristische trekpleisters zoals het Kasteel van Ooidonck. Zo promoten we het toerisme in onze stad."

Ook de vrouwen en de junioren vertrekken in Deinze. De finishlijn ligt traditioneel getrokken bovenop Nokereberg. De 77e editie bij de mannen en de vierde bij de vrouwen staan op woensdag 15 maart geprogrammeerd. Vier dagen eerder, op zaterdag 11 maart, is het de beurt aan de junioren.

"Wij zijn heel tevreden met de samenwerking met de stad Deinze. Een schitterende infrastructuur, een professionele aanpak en veel enthousiasme zijn de ingrediënten om van de start van onze wedstrijden telkens een succes te maken. We zijn dan ook blij met deze verlengde samenwerking", onderstreept de gedelegeerd bestuurder van Nokere Koerse, Rony De Sloovere.

Vorig jaar won Tim Merlier Nokere Koerse.