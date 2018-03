Over de goeie zestien kilometer is de Keniaan Esra Kering is de beste. Hij wint na een lange solo in 49 minuten. Eerste West-Vlaming is Alexander Rodriguez Diaz op een tiende plaats.

Bij de vrouwen is Veerle de Jaeghere de beste na een spannende strijd met Veerle Van Linden. De atlete uit Ardooie trok op vraag van enkele vrienden haar loopschoenen nog eens aan.

Na 25 jaar stopt de loopwedstrijd wel met bestaan. Voor de laatste editie kwamen meer dan 1.000 deelnemers aan de start.