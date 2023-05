Delfine Persoon, Barbiaux en Rocescu kijken uit naar boksgala Torhout

Op 28 mei vindt het boksgala in Torhout plaats. Voor Delfine Persoon zal het de laatste grote kamp in eigen kamp zijn.

Delfine Persoon staat voor haar laatste grote uitdaging, een laatste gooi naar een wereldtitel. De jongste jaren was ze vooral in de Emiraten actief, nu kan dat voor het eerst in twee jaar nog eens voor haar eigen supporters. In een uitverkochte sporthal van Torhout krijgen zij een uniek spektakel voorgeschoteld.

Ook Robin Barbiaux vreest een fysieke uitputtingsslag niet. De Bruggeling bokst voor de Belgische titel tegen Sadaam Moamed da Sila Caetano. Denis Rocescu zit wel met vraagtekens. Hij is al zijn hele leven blessuregevoelig, in Torhout bokst hij voor het eerst acht ronden, maar toch zit hij vol vertrouwen voor zijn Vlaams kampioenschap tegen Cedric Spera. In Brugge nam hij vlot de maat van Zoltan Lepsenyi.

Laatste kans

Barbiaux en Rocescu staan misschien aan de vooravond van een internationale carriere. Persoon hoopt dan weer op nog een laatste kans op een wereldtitelgevecht tegen Alycia Baumgardner.

Bekijk deze Sport West Extra hierboven.