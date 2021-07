Delfine Persoon begint zaterdag aan weg richting nieuwe wereldtitel

Het is even geleden dat voormalig WBC-kampioene bij de pluimgewichten (tussen 55,338 en 57,152 kg) Delfine Persoon nog in competitieverband in de ring kwam.

Zaterdag (om 19 uur) is het weer zover in zaal Klokkeputten in Eernegem. De 36-jarige West-Vlaamse, goed voor 44 zeges en 3 nederlagen in haar carrière, zal er haar halve finale op weg naar de vacante IBO-titel bij de superpluimgewichten (tussen 57,152 en 58,967 kg) afwerken tegen de 30-jarige Russische Elena Gradinar (10 zeges, 1 nederlaag). Er worden 300 personen, allen VIPS, toegelaten.

Bij een zege neemt ze het in de finale op tegen de nog ongeslagen 24-jarige Britse Terri Harper (11 zeges, 1 onbeslist duel, 0 nederlagen).

Het was van 22 augustus vorig jaar geleden dat Persoon nog een kamp bokste. In het Engelse Brentwood leed ze haar tweede nederlaag tegen de Ierse Katie Taylor. Opnieuw was de uitslag erg discutabel.

Ook titel bij de welters op het programma

Nog zaterdag in Eernegem staat de strijd voor de vacante IBO Continental-titel bij de welters (tussen 63,503 en 66,678 kg) op het programma. De 32-jarige Nederlander Stephen Denyo (18 zeges waarvan 7 met KO, 4 nederlagen, 3 onbesliste duels) neemt het op tegen de 37-jarige Italiaan Christian Arvelo Segura (12 zeges waarvan 6 met KO, 5 nederlagen).

Normaal gezien stond ook de strijd voor de Belgische titel bij de superwelters (tussen 66,678 en 69,853 kg) op het programma, maar de 24-jarige Giovanni Techel, die nog ongeslagen is in acht kampen, kreeg een werkongeval. Hij moest zo forfait geven voor zijn partij tegen de 22-jarige Nabil Messaoudi. Messaoudi bokst ter vervanging tegen de 27-jarige Bosniër Milos Janjanin.

