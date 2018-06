Delfine Persoon blijft wereldkampioene

Delfine Persoon is voor de achtste keer WBC-wereldkampioene bij de lichtgewichten in het boksen. Ze verdedigde in Eernegem met succes haar titel tegen uitdaagster Natalia Aguirre Del Valle uit Argentinië.

Voor Persoon was het geen eenvoudige kamp. Natalia Aguirre Del Valle was een taaie klant die 10 rondes lang verschillende pogingen van de West-Vlaamse incasseerde. De Argentijnse maakte er er een spelletje van en van echt boksen kwam er weinig in huis. Uiteindelijk won Delfine Persoon verdiend op punten en blijft zo de absolute nummer één in het vrouwenboksen.