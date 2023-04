Delfine Persoon klaar voor bokskamp tegen Zuid-Koreaanse Bo Mi Re Shin

Op 28 mei bokst Delfine Persoon in Torhout waarschijnlijk voor het laatst een grote kamp in eigen land. Daar moet ze het opnemen tegen de Zuid-Koreaanse Bo Mi Re Shin.

Persoon is voormalig wereldkampioen en droomt van een laatste kans op een wereldtitel tegen de Amerikaanse Alycia Baumgardner, maar dan moet ze wel eerst voorbij Bo Mi Re Shin. De Zuid-Koreaanse nummer drie van de wereld heeft een niet mis te verstane boodschap voor haar tegenstandster: "Natuurlijk ben ik niet Katie Taylor, maar ik ga wel vechten zoals zij. En jij zult sterven".

"Het wordt een zware kamp"

Voor Persoon is het alvast een mooie uitdaging die ze niet uit de weg gaat. "Het wordt een zware kamp, zeker als je haar stijl bekijkt. Je mag ze wel vergelijken met Katie Taylor. Aan de andere kant, als je bokst, doe je dat voor een mooie carrière, en wil je tegen de besten boksen. Dan doe ik liever zulke wedstrijden, dan kunnen ze nooit zeggen dat ik de goede uit de weg ga. Het is een mooie uitdaging, liever op die manier, dan tegen een cadeau te moeten boksen."

Het boksgala in Torhout is bijna uitverkocht. Naast de halve finale voor het wereldkampioenschap bokst Robin Barbiaux voor de Belgische titel, en Denis Rocescu voor de Vlaamse titel. In totaal zijn er vijf profkampen.