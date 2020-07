De kamp zal plaatsvinden op 22 augustus in het Verenigd Koninkrijk. Een kans op revanche is het voor Persoon, die op 1 juni vorig jaar verloor van Katie Taylor in Madison Square Garden in New York. Een onterechte nederlaag volgens de meeste waarnemers. Delfine Persoon is de regerende nummer 1 van de wereld bij de Super Vedergewichten. Om 17u geeft ze meer tekst en uitleg op een persconferentie.