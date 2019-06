Delfine Persoon staat voor kamp van haar leven in Madison Square Garden

De grote dag is aangebroken voor Delfine Persoon, die haar WBC-titel bij de lichtgewichten (-61,235 kg) zaterdag zal verdedigen in de Madison Square Garden van New York.

Haar tegenstandster, de Ierse Katie Taylor, is de wereldkampioene bij de WBA, IBF en WBO.

De 34-jarige Persoon is de tienvoudige en regerende wereldkampioene bij de WBC. In maart verdedigde ze haar titel met succes in Kortrijk tegen de Amerikaanse Melissa St. Vil. De 32-jarige Taylor heeft de wereldtitels in handen bij de WBO, WBA en IBF. In 2012 werd ze olympisch kampioene in Londen.

Droomkamp

"Als ik de derde ronde overleef, kan het misschien wel een harde kamp voor haar worden", verklaarde de 34-jarige Persoon eerder al. Persoon kijkt uit naar haar droomkamp, al geeft ze toe toch ook zenuwachtig te zijn. "Stress hoort erbij. Maar het is natuurlijk een vervelende factor."

(lees verder onder de foto)

Psychologische oorlogsvoering

Taylor startte de psychologische oorlogsvoering alvast: bij aankomst in New York moest Persoon zich al meteen verplaatsen, omdat Taylor niet wilde dat ze in hetzelfde hotel zou verblijven. Ondanks het feit dat Taylor contractueel het recht had dit te doen, ziet de entourage van Persoon het als een enorm onrespectvolle actie. Persoon verstopte haar frustratie niet. "Ik heb mijn valiezen moeten pakken en we hebben ons verplaatst naar een ander hotel. Het was niet aangenaam voor ons, ik vind het echt zielig."

Het was niet de eerste keer dat de Ierse entourage haar dwarszat, bij het tekenen van de contracten liep er ook al wat mis en nadien waren er visumproblemen. Eens in de Verenigde Staten moest de West-Vlaamse ook nog een extra bloedtest ondergaan. "Ze proberen van alles om me te destabiliseren", legde Persoons vorige week uit. "Maar het zal niet werken, ik ben enorm gemotiveerd."