Persoon versloeg de taaie Myriam Dellal uit Frankrijk op punten. En da's zeker opmerkelijk, want Delfine Persoon was bijna een jaar out door blessure. Zo werd ze geopereerd aan haar beide handen. Maar haar comeback is dus succesvol. 't Is al voor de zesde keer dat Persoon haar WBC-wereldtitel kan verlengen. Ook in 2011 stonden Persoon en Dellal trouwens al eens tegenover elkaar. Ook toen ging de zege naar de West-Vlaamse.

