Delfine Persoon weet mogelijk vandaag al of ze dit weekend kan boksen in Dubai

Delfine Persoon uit Gits weet mogelijk vandaag of ze dit weekend al kan boksen in Dubai. Haar kamp van afgelopen zaterdag is afgelast door het overlijden van de president van de Verenigde Arabische Emiraten.

Persoon zou aantreden in het voorprogramma van de bekende Amerikaanse bokser Floyd Mayweather. Op een heliplatform van een hotel, meer dan 200m hoog. Delfine Persoon in Offside: "Dubai is voorlopig afgelast, er zijn wel gesprekken, dus het kan nog altijd misschien. ik denk dat we vanmiddag meer zullen weten. De organisatie heeft ons gecontacteerd toen we net hier weer geland waren. Ze zeiden dat ze deze namiddag met de regering samenzitten. Het zou misschien toch al dit weekend kunnen zijn. Geen 40 dagen rouw voor jou dus? Ik denk dat ze nu wel mogen organiseren, maar er mag geen show rond zijn. En met ‘Money Mayweather’, zonder show. Dat wordt moeilijk."