Denise Betsema domineert in Zonnebeke

De 29-jarige Nederlandse trakteerde zich op een vroeg verjaardagsgeschenk, maandag blaast ze immers 30 kaarsjes uit. Marion Norbert Riberolle (Crelan-Fristads) werd tweede. Voor de derde plaats hield de Amerikaanse Austin Killips (Nice Bikes) netjes clubrenster Jana Dobbelaere achter zich. Voor Betsema was het na Ruddervoorde haar tweede zege van het seizoen.

HEERSENDE BETSEMA

Het was Lauren Zoerner die zaterdag als eerste de blubber indook. In het spoor van de Amerikaanse volgden onder andere Riberolle, Betsema, Killips, Dobbelaere en de Italiaanse Francesca Baroni. Na de eerste lange modderstrook nam Betsema meteen het commando over. Riberolle trachtte in haar eentje de kloof te overbruggen terwijl de Nederlandse Leonie Bentveld het gezelschap kreeg van Killips en Baroni. Betsema vatte de tweede ronde aan met een voorgift van 18 seconden op Riberolle en 36 seconden op Bentveld, Killips, Baroni en Jana Dobbelaere die een stevige remonte maakte na een mindere start. Lotte Baele reed op 45 seconden als zevende rond.

Betsema bleef een hoog tempo ontwikkelen en begon aan de derde ronde met een halve minuut op haar dichtste belager. Riberolle, Killips, Dobbelaere en Bentveld volgden intussen al op 1:15. Bij Bentveld ging het licht stilaan uit en zij moest haar metgezellen half cross laten rijden. Enkel de strijd voor de laatste podiumplaats bleek spannend gezien Betsema al lang zeker was van winst en Riberolle haar dichtste ereplaats consolideerde. Uiteindelijk slaagde Killips erin tijdens de laatste meters Dobbelaere af te houden.