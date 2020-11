Dennis behoort opnieuw tot selectie Club Brugge: "Verhaal is afgesloten"

Emmanuel Dennis (23) is door Club Brugge-coach Philippe Clement opnieuw opgenomen in de selectie van de landskampioen voor de competitiematch van zaterdag op bezoek bij Excel Moeskroen.

"Dennis heeft zich verontschuldigd bij het bestuur, bij mij en ook voor de spelersgroep", zei Clement vrijdag op de persconferentie. "Hij heeft een boete gehad van de club. Dat verhaal is voor mij afgesloten. Het is tijd voor een nieuw verhaal nu."

De Nigeriaanse aanvaller reisde begin deze week niet met blauw-zwart af naar naar Dortmund voor het duel op de vierde speeldag in groep F van de Champions League. Dennis werd om disciplinaire redenen uit de selectie gelaten, volgens verschillende media na een opstootje in de spelersbus. Ook vorige week zaterdag zat hij niet in de selectie voor het competitieduel tegen KV Kortrijk.

Deli en Sobol nog onzeker

Clement liet verder nog weten dat Simon Deli twijfelachtig is voor het duel met Excel Moeskroen. Het resultaat van de laatste coronatest van Eduard Sobol is pas zaterdag bekend. Hij liep een besmetting met het coronavirus op bij de Oekraïense nationale ploeg en was er daardoor niet bij tegen KV Kortrijk en Borussia Dortmund. Federico Ricca (voet) is nog steeds out.