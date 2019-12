Dennis van Wijk nieuwe trainer KV Oostende

Dennis van Wijk is de nieuwe trainer van KV Oostende, dat laat de kustploeg op zijn website weten. De Nederlandse Belg is gemotiveerd om deze uitdaging aan te gaan en begint aan zijn derde periode als KVO-trainer.

KV Oostende heeft mij indertijd op de kaart gezet als trainer,” aldus Dennis van Wijk. “We hadden er geen groot budget, maar slaagden er toch in om de promotie naar eerste klasse af te dwingen. Dat blijft nog steeds één van de mooiste herinneringen in mijn carrière.” Later deed van Wijk zijn promotietrucje nog vier keer over met Roeselare, Bergen, Charleroi en Westerlo. Hij belandde in 2007 ook nog even kort terug bij KVO.

“Met van Wijk hebben we gekozen voor een uitgesproken profiel,” aldus Sportief Manager Guy Ghysel. “Hij kent de Belgische competitie en de club. Daarnaast is hij gepokt en gemazeld in de voetbalwereld. Zijn palmares, met in totaal zes promoties, spreekt voor zich. De voorzitter en ik hadden goede gesprekken met Dennis en daaruit bleek dat hij nog steeds razend ambitieus is. Hij wil de club waar het voor hem allemaal begon, helpen om weer naar boven te kunnen kijken.”