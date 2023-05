Derde en beslissende wedstrijd in de titelstrijd tweede klasse basket

In het basketbal komt er zaterdag een derde en beslissende wedstrijd in de titelstrijd van de tweede klasse, de Top Division One. Kortrijk Spurs heeft die wedstrijd zelf afgedwongen.

Het verloor de eerste match tegen Donza, uit De Pinte, maar won gisterenavond de tweede. Wie drie wedstrijden wint is kampioen. Kortrijk is wel al zeker van promotie, want het heeft als enige een licentie.

Nick Tomsick, Kortrijk Spurs: "Ik ben zo trots op dit team. We zijn echte krijgers. Als we met de rug tegen de muur staan, krabbelen we recht. Dit team geeft niet op, en daar ben ik zo trots op. We hebben hier tien maanden voor gespeeld en willen absoluut in schoonheid eindigen en zo op vakantie gaan."