Derde plaats in slotmanche, tweede algemeen

De warmte, het stof en het technische circuit vergden het maximum van de rijders. In beide manches was er geen houden aan het Britse koppel Brown-Chamberlain. Vanluchene-van den Bogaart startten in reeks één als tweede, maar ondervonden al snel dat ze over hun limiet moesten gaan om de Engelsen te volgen. De tweede plaats was het hoogst haalbare voor de vice-wereldkampioenen.

In de tweede manche kwam Vanluchene pas rond de twaalfde plaats door de eerste bochten, en hij moest alles uit de kast halen om op te klimmen naar een vijfde plaats. In het slotkwartier volgde nog een bijzonder spannend duel met gouwgenoot Arne Dierckens die toen vierde lag. Pas in de voorlaatste ronde vonden Vanluchene en van den Bogaart het gaatje om Dierckens te passeren.Dit volstond meteen voor Vanluchene om de derde podiumplek binnen te halen in het dagklassement van de Grote Prijs van Duitsland. Bij de huldiging van de WK-eindstand 2019 mochten Vanluchene en van den Bogaart de zilveren WK-medaille in ontvangst nemen. Arne Dierckens en Robbie Bax prijken in de eindstand van het WK op een knappe vijfde plaats.