Derde zege op rij voor Cercle Brugge

Pas in de tweede helft kon er gescoord worden: vijf minuten na de rust opende Edgaras Utkus de score. Heel lang mochten de Bruggelingen niet van de voorsprong genieten: met een omgezette strafschop namens de Kanaries zorgde Christian Bruls ervoor dat alles te herdoen was. Toch trok de Vereniging het laken nog naar zich toe, dankzij man in vorm Rabbi Matondo, die oog in oog met Kenny Steppe niet faalde en zijn derde doelpunt in twee wedstrijden lukte. Matondo werd in blessuretijd uitgesloten met een tweede gele kaart en dat liep bijna fataal af met de ultieme gelijkmaker van Liberato Cacace in de 97e minuut, die overruled werd door de VAR.