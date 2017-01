Devolder: "Kan Ronde nog winnen"

Voor Devolder was dit jaar geen plaats meer bij Trek. De voorbije jaren had hij daar de rol van luxeknecht opgenomen voor Fabian Cancellara. Devolder zet dus een stapje terug van de WorldTour naar het procontinentale niveau. "WorldTour of procontinentaal, dat maakt me allemaal niet uit", zegt de drievoudige Belgische kampioen. "Ik wil gewoon koersen winnen. En ja, waarom zou ik de Ronde van Vlaanderen niet voor een derde keer kunnen winnen? Ik heb er vertrouwen in dat het mogelijk is."

Devolder wordt dus een speerpunt in het voorjaar voor Veranda's Willems-Crelan. Daarnaast kan de ploeg ook nog rekenen op de snelle benen van Timothy Dupont. Hij werd vorig jaar de Belgische zegekoning met zeventien overwinningen. Daarbij waren knappe zeges in Nokere Koerse en het Kampioenschap van Vlaanderen. "Nu wil ik me ook in die grotere wedstrijden bewijzen", zegt hij. "Ik denk aan Kuurne-Brussel-Kuurne en Gent-Wevelgem. Die koersen moeten mij liggen."

Dupont kon na zijn topseizoen rekenen op interesse van WorldTourploegen, maar hij besloot om in de vertrouwde stal te blijven. Door het samenkomen van drie sponsors Veranda's Willems, Crelan en Charles stijgt de ploeg wel een trapje naar het procontinentale niveau. De ploeg zal op de weg Veranda's Willems-Crelan heten, maar heeft ook een ploeg in het veldrijden, Crelan-Charles. Zij hebben Belgisch en wereldkampioen Wout van Aert in de rangen. Hij zal ook een beperkt programma afwerken op de weg.

Veranda's Willems-Crelan (weg): Timothy Dupont, Stijn Devolder, Dries De Bondt, Sander Cordeel, Christophe Prémont, Aidis Kruopis, Stef Van Zummeren, Elias Van Breussegem, Huub Duyn, Gaetan Bille, Otto Vergaerde, Michael Goolaerts.

Crelan-Charles (cross): Wout van Aert, Tim Merlier, Stan Godrie, Jappe Jaspers