In Lichtervelde heeft Tom Devriendt uit Otegem de Omloop van het Houtland gewonnen.

Devriendt was de snelste van een drietal, voor Maarten Wijnants en Brian Van Goethem. Op een kilometer of 40 van de streep sprong Brian Van Goethem weg uit een grote groep. Maarten Wynants ging mee met de Nederlander, net als Tom Devriendt uit Otegem. Tom Devriendt bewees zijn goeie vorm en haalde het heel nipt voor Maarten Wijnants en Brian Van Goethem. Voor Devriendt is het z’n eerste zege bij de profs.