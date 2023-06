Deze West-Vlaming timmerde mee aan succes van Belgian Cats

Voormalig bondscoach Philip Mestdagh is trots op hoe - vroeger 'zijn' - Belgian Cats gisteren geschiedenis hebben geschreven op het EK in Slovenië .

“Eerst en vooral ben ik heel blij voor de speelsters waarmee ik zo lang samengewerkt heb. Ik ben ook heel blij voor de mensen van de staff waarmee ik nog regelmatig contact heb. Zij hebben ook gewerkt naar dit moment. Zij stellen alles in het werk voor die nationale ploeg. Zij doen dat niet voor een premie of voor een vergoeding. Ze doen dat omdat dat hun passie is", vertelt Philip Mestdagh.

"Op coach zijn zit een houdbaarheidsdatum"

Tussen 2015 en 2021 stond de Ieperling aan het roer van de Belgische nationale vrouwenploeg in het basketbal. Met de Belgian Cats speelde Mestdagh de kwartfinales op het olympisch basketbaltoernooi in Tokio.

Onder zijn leiding behaalden de Cats twee bronzen EK-medailles, in 2017 in Praag en in 2021 in Valencia. Kortom één van de architecten in het succesverhaal van de basketvrouwen dus.

Of het dan met pijn in het hart is dat Mestdagh ‘zijn’ Belgian Cats Europees kampioen ziet worden? “Neen, ik heb dat een plaats kunnen geven. Je weet als coach dat er een houdbaarheidsdatum is. En als er van bovenuit wordt beslist dat er een andere coach komt, dan is dat zo. En dat moet je kunnen aanvaarden, anders moet je daar niet instappen."

Pools avontuur

Mestdagh was afgelopen seizoen coach van de Kortrijk Spurs, maar het proefproject in West-Vlaanderen loopt op zijn einde. De Ieperling vond een nieuwe uitdaging bij het Poolse Arka Gdynia.

Arka Gdynia is de nummer vijf in Polen en speelde dit seizoen in de EuroCup, na eerder enkele seizoenen in de EuroLeague te hebben gespeeld. Het is voor Mestdagh zijn tweede buitenlands avontuur. Zijn passage in 2021 in Frankrijk bij Saint-Amand les Eaux was van korte duur door gezondheidsproblemen.

Burn-out

Kort na zijn ontslag bij de Belgian Cats belandde Mestdagh in een burn-out en liet hij het basket even voor wat het was. Na enkele maanden was hij klaar voor een nieuw avontuur en vertelde hij over zijn burn-out aan onze redactie: