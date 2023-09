Een kleine maand na zijn ontslag als hoofdcoach neemt Frederik D'Hollander opnieuw een taak op bij Zulte Waregem. Een taak die hij nog goed kent: T1 bij Jong Essevee. Ook Davy De fauw blijft bij de club. Hij krijgt een rol in het scoutingteam.

D'Hollander keert dus terug in de rol die hij had tot hij vorig seizoen vijf speeldagen voor het einde overnam van Mbaye Leye. D'Hollander wordt ook talentcoach bij de oudste eliteteams om de doorstroming van de jeugd meer te stroomlijnen en te garanderen. De huidige coach van Jong Essevee, Sandrijn De Schepper, verlaat de club. D'Hollander is dit weekend al coach bij Jong Essevee, tegen Sparta Petegem.

Ook Davy De fauw blijft bij de club. Hij krijgt een plaats binnen het scoutingteam.