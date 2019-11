Diagne steekt na strafschopmisser hand in eigen boezem

Club Brugge verloor woensdag op de vierde speeldag in groep A van de Champions League met het kleinste verschil (1-0) op bezoek bij de Franse landskampioen en competitieleider PSG. Invaller Mbaye Diagne was na de pauze met een gemiste strafschop voor Club de pineut van de avond.

"Ik wilde het team alleen maar helpen, maar maakte een grote fout", stak de Senegalees nadien de hand in eigen boezem.

Een kwartier voor affluiten leek het dan toch te gaan gebeuren voor blauw-zwart, toen invaller Mbaye Diagne werd aangetrapt door Thiago Silva ging de bal op de stip. De van Galatasaray gehuurde aanvaller eiste zelf het leer op, terwijl aanvoerder Hans Vanaken bij Club de vaste strafschopnemer is en ook coach Philippe Clement duidelijk maakte dat Vanaken moest trappen. Diagne hield echter voet bij stuk en trapte vervolgens de elfmeter te zwak: Navas pakte zowaar klemvast en zo kreeg blauw-zwart niet wat het verdiende.

"Het spijt me, Club Brugge-familie"

"Het spijt me heel erg voor vanavond", reageerde de aanvaller nadien op Instagram. "Ik was helemaal verkeerd en wilde alleen het team helpen, maar maakte een grote fout. Ik wil daarvoor in de eerste plaats mijn excuses aanbieden aan de coach, kapitein, de andere teammaats en uiteraard ook de fans. Ik zal er alles aan doen om terug te geven wat jullie verdienen. Het spijt me, Club Brugge-familie."

Lees ook