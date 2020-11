Dieter Vanthourenhout is altijd een gerespecteerde knecht geweest, die heel wat generaties veldrijders heeft overleefd. Een speciale band had hij met z’n ploegmaat Niels Albert, en nu wordt hij supporter nummer één van z’n jongere broer Michael Vanthourenhout. Tijd voor deel 2 van het leven, zo noemt hij het zelf, maar niet voor we nog één keer hebben teruggeblikt.