Dirk Demol naar Lotto-Dstny

Demol (63) komt over van Israel-Permier Tech, waar hij aan de slag was sinds 2020. Hij tekent nu een contract van twee jaar bij Lotto-Dstny, samen met Tony Gallopin.

Demol was prof van 1982 tot 1995. Zijn grootste overwinning was Parijs-Roubaix in 1988. Na zijn actieve carrière ging hij aan de slag als assistent-ploegleider van Johan Bruyneel bij US Postal, de ploeg van Lance Armstrong. In 2008 was hij even aan de slag bij Quick.Step, maar daarna koos hij weer voor Bruyneel bij Astana en Radioshack. Later werkte hij ook nog voor Katusha en Israel-Premier Tech.

CEO Stéphane Heulot is blij met de komst van Demol. “Dirk kent het spel al jaren en leest de koers als geen ander. Hij kan terugvallen op jarenlange ervaring en brengt ons een pak expertise bij.”