Dit is de nieuwe banner van E3 Harelbeke

Banner aangepast na #metoo

Het is Jacques Coussens die steevast het ontwerp van deze banner voor zijn rekening neemt. "Ik had al een ontwerp klaar, maar door de hetze met Bart De Pauw en de #Metoo-campgane heb ik dat ontwerp toch maar voorzichtigheidshalve links laten liggen. Het was misschien wel iets te pikant, maar wellicht pakken we er volgend jaar wel mee uit."

"De banner met als titel 'Wie wordt de nieuwe sheriff in het Texas van Vlaanderen?' is een ode aan Tom Boonen die hier vijf keer won. En de streek rond Harelbeke krijgt meermaals de roepnaam 'Texas van Vlaanderen' mee."

Vorig jaar prijkte een baby met tatoeages en de tekst 'E3 Harelbeke 60 jaar jong' op de banner. Het jaar daarvoor was een priester hoofdfiguur met de spreuk 'Koers is heilig, winnen is zalig'. De meest ophefmakende banner was die van 2015 met daarop een opspelende damesjurk met blauwe slip en de spreuk 'Wie knijpt ze in Harelbeke?'. De controverse was toen zelfs zo groot dat de organisatoren uiteindelijk beslisten de banner te schrappen.