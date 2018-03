"Dit is even mooi als landstitel"

Cercle Brugge keert na drie seizoenen terug naar de hoogste afdeling. "Dit is even mooi als een landstitel", zei coach Frank Vercauteren na het zenuwslopende slot.

De Cercle-supporters bestormden het veld na het verlossende fluitsignaal. Ook bij Vercauteren was de ontlading groot. "Ik ben geen emotioneel mens, maar ik wil de supporters heel erg bedanken. Het was fenomenaal hoe ze ons aan het stadion hebben ontvangen. Ik veroverde drie landstitels als coach, maar dit is even mooi."

"Dit is verdiend"

In de heenmatch koos Vercauteren voor een opvallend voorzichtige aanpak, zaterdagavond dicteerde Cercle Brugge de wet vanaf de eerste minuut. Toch dreigde het nog mis te lopen door de treffer van Van Hyfte in de 84e minuut. "We hebben in de eerste helft gespeeld zoals we moesten spelen. Tijdens de rust heb ik gevraagd niet in de zestien te kruipen, de nul te houden en een derde doelpunt te maken. Toch was de tweede helft minder, door fysieke problemen. Vooral de spitsen waren minder fris. Ook Cardona had een blessure, maar we waren genoodzaakt om hem te laten staan. Uiteindelijk trapt uitgerekend hij dan nog die penalty binnen. We wisten op voorhand dat drie doelpunten nodig zouden zijn. Ik denk dat het beste team gewonnen heeft, dit is verdiend."

"Ik was aangetrokken door Monaco en Cercle met één doel", verklaarde de voormalige trainer van onder meer Anderlecht, Genk en Sporting Lissabon. "Ze lieten me toe dit te realiseren in de beste omstandigheden."

Vercauteren liet in het midden of hij ook volgend seizoen nog de coach van Cercle Brugge zal zijn. "Ik heb me nog niet beziggehouden met volgend seizoen, en daar zal ik de komende weken ook niet mee bezig zijn. Ik moest de tweede periodetitel winnen en promoveren. Dat is gelukt. Nu gaan we de kopjes leegmaken en dan zullen we zien wat de toekomst brengt."

Een erg ontgoochelde Marc Brys zakte niet af naar de persconferentie na de wedstrijd. "Ik kan Marc begrijpen. Ik zou in zijn geval het ook moeilijk hebben om op de persconferentie aanwezig te zijn", besloot Vercauteren.