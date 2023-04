Dit was 10 jaar KVO: Play-off 1, bekerfinale en Europees voetbal

In april 2013 opent KVO tegen Eupen de poort naar eerste klasse open. De Kustboys, met spelers als Berrier, Depoitre en Siani, schoppen het meteen tot de halve finale van de beker. In datzelfde jaar zorgt Marc Coucke als nieuwe voorzitter voor een grote stap voorwaarts. Het wèreldploegsje is geboren. KV Oostende wordt twee keer vierde in play-off 1, haalt Europees voetbal, en staat ook in de finale van de beker.

Coucke laat Oostende verweesd achter

KVO lijkt stilaan op weg naar de hemel, maar die droom stopt abrupt wanneer Marc Coucke naar Anderlecht trekt. Wat volgt is een zoektocht. Hugo Broos, Peter Callant, Gert Verheyen en Franky Van der Elst… Niemand vindt de sleutel naar het succes terug.

Club te koop

Bij hun komst beloven de Amerikanen van Pacific Media Group veel. Met Alexander Blessin als trainer kloppen die beloftes ook. Theate, Faes, Bataille, Tanghe en Hendry ontbolsteren, de weg naar boven lijkt weer ingezet. Maar Blessin blijft niet en de jongste twee seizoenen gaat het steil bergaf. Teveel foute transfers, een onbegrijpelijke trainerswissel en nu staat zelfs de club te koop. Hopelijk vindt het wèreldploegsje van weleer z'n plezier terug in 1B.