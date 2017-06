Bijna 9.000 kinderen kunnen in Kortrijk Xpo weer kennismaken met een zee aan sporten, zo’n 80 in totaal.

In 1993 werd met de Doe aan Sport-beurs gestart met 45 sportfederaties en dik 3.000 kinderen. 25 jaar later komen bijna 9.000 kinderen proeven van 80 sportdisciplines.

Het is wel de laatste keer dat de provincie de Doe aan Sport-beurs kan organiseren, want zoals bekend neemt Vlaanderen de bevoegdheid sport over. En daar zijn er geen plannen om dit uniek sportkennismakingsmoment verder te zetten.

De Doe aan sport-beurs loopt nog tot donderdagavond in Kortrijk Xpo.