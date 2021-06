Doelpuntenfestival in oefenwedstrijd KV Oostende

Op de grote muziekfestivals is het nog even wachten, maar voor een doelpuntenfestijn moest je in Zwevezele zijn. Eersteklasser KV Oostende kwam op bezoek en de Kustboys hopen met een goeie voorbereiding de lijn van vorig seizoen door te trekken.

In de eerste helft ging het vrij gelijkop. Zonder de vertrokken sterkhouders Sakala, Bataille en Hjulsager is het nog even zoeken voor de troepen van Blessin. Het resulteerde in een 3-4 tussenstand aan de rust. Dat kon 4-4 geweest zijn, maar doelman Hubert stopte de strafschop van Zwevezele.

In de tweede helft nam KVO afstand van de ploeg uit 2e amateur. De doelpunten bleven komen, en nieuwkomer Zach Medley zette uiteindelijk de 3-9 eindstand op de tabellen. Aanvallend kan Oostende tevreden zijn over deze oefenpot, verdedigend heeft coach Blessin nog sleutelwerk. Vaste pion Hendry geniet van wat vakantie na zijn passage met Schotland op het EK.