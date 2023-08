Dominant Club laat niks heel van Eupen

Club Brugge heeft zondag op de derde speeldag in de Jupiler Pro League een tweede competitiezege op rij geboekt. Blauw-zwart smeerde Eupen een 0-5 nederlaag aan.

Club had maar een helft nodig om de Panda's opzij te zetten. Skov Olsen trapte het Brugse feest op gang vanop de stip. Philip Zinckernagel zorgde voor de tweede treffer met een gekraakt schot. Niet zijn mooiste doelpunt, maar wel het eerste voor zijn nieuwe werkgever. Tajon Buchanan deed de boeken nog voor de pauze toe met een kopbal op een perfecte hoekschop van Maxim De Cuyper. Na de rust deden Skov Olsen en Zinckernagel elk hun kunstje nog eens over. Club maakte abrupt komaf met de goede competitiestart van de Ooskantonners, die een vier op zes boekten tegen Westerlo en Genk. Club is nu tweede met zeven punten, twee minder dan Union. Eupen zakt naar plek negen.