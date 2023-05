Done deal! Jérémy Perbet tekent bij Winkel Sport

Jérémy Perbet speelde zich dit seizoen met 31 doelpunten in de kijker bij promovendus RFC Luik, maar Perbet maakt de overstap naar de Challenger Pro League niet. Hij zette zijn handtekening onder een contract van drie seizoenen bij Winkel Sport. Na passages bij onder meer Charleroi, Tubeke, KAA Gent, Club Brugge, KV Kortrijk en OH Leuven is Winkel Sport de tiende Belgische club waar Perbet voor doelpunten moet zorgen.