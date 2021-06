Doom pakt Belgische titel en verbreekt PR op 400 meter

Alexander Doom heeft zondag in Brussel de Belgische titel op de 400 meter veroverd. De 24-jarige West-Vlaming deed meer dan zes tienden van zijn persoonlijk record om het te halen in 45.34.

Het persoonlijk record van Doom stond op 45.96. Aan zijn tegenstanders had Doom zondag geen kind. Jonathan Sacoor eindigde tweede in een seizoensbeste van 46.06, waarmee hij zich plaatste voor het EK U23.

Dylan Borlée was derde in 46.08. Voor individuele olympische selectie komt Doom tekort. Hij staat niet in de top 75 op de olympische ranking, terwijl de top 48 naar Tokio mag. Sacoor staat er wel goed voor als 37e. Dylan Borlée begon als 58e aan het BK en schiet vermoedelijk net tekort.

Snelste Belg

"Dit is een verrassing voor mij", vertelde Doom na afloop. "Ik wist dat de vorm goed was en hoopte op 45.70, maar 45.34 is nog een heel ander verhaal. Ik denk dat ik me nu wel zeker mag wanen van een olympische selectie met de Belgian Tornados. Ik ben de snelste Belg van het jaar, dus in principe moet ik zelfs deel uitmaken van de basisploeg in Tokio."

Zijn sterke progressie dit jaar verklaart Doom vooral door een mentale stap vooruit. "Vroeger had ik schrik om tegen de Borlées of Sacoor te lopen, terwijl ik nu aan de start sta met het idee dat ik kan winnen. Daarin zit de grootste winst", besloot hij.