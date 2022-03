Julien Watrin, Alexander Doom, Jonathan Sacoor en Kevin Borlée, dat zijn de vier die het hebben klaargespeeld in Belgrado. Alexander Doom uit Roeselare liep als tweede Belg, en mocht als eerste vertrekken na een sterke beurt van Watrin. Doom moest even bakzeil halen in zijn 400 meter, maar kon Spanje toch weer voorbijlopen, om zo Sacoor als eerste te laten starten. Het bleef een nek-aan-nek race met Spanje, maar slotloper Kevin Borlée maakte het grandioos af. België finishte in 3"06"52", voor Spanje en Nederland.