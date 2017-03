Op 6 speeldagen van het einde van de reguliere competitie heeft Dosko Sint Kruis zich deze namiddag tot kampioen gekroond in vierde provinciale B. Dosko is daarmee de eerste kampioen in onze provincie.

Dosko was de beste in de derby tegen en bij Daring Brugge, dat de de eerste achtervolger was in de stand. Dosko won met duidelijk 0-5 cijfers en zette Daring daardoor op een onoverbrugbare voorsprong van 18 punten.