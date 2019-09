Draait Club Brugge mes dieper in paars-witte wonde?

De achtste speeldag in de Jupiler Pro League opent vrijdagavond met een duel tussen KV Kortrijk en KV Mechelen. Maar de topaffiche wordt zondag in de vooravond afgewerkt. Om 18u ontvangt Club Brugge in Jan Breydel Anderlecht.

Met 5 op 21 en amper een zege in zeven matchen heeft paars-wit er een historisch zwakke competitiestart opzitten. Hoewel de gelederen voorlopig gesloten blijven bij de recordkampioen en iedereen achter het project-Kompany blijft staan, moeten er toch dringend punten worden gesprokkeld. Maar op het veld van eeuwige rivaal Club wordt dat allerminst een sinecure. Anderlecht kan zich wel optrekken aan het feit dat de ploeg van Clement dit seizoen voor eigen publiek al punten verspeelde tegen Eupen (0-0) en Genk (1-1). Ook woensdagavond in de Champions League tegen Galatasaray kwam blauw-zwart, na een rist gemiste kansen, niet verder dan 0-0.

In het klassement volgt Club Brugge (met een match minder gespeeld) als tweede op 1 punt van Standard. De Rouches spelen zondagnamiddag gastheer voor Eupen. Vandaag/donderdag moeten de troepen van Michel Preud'homme wel eerst nog Europees aan de bak tegen het Portugese Vitoria. Hetzelfde geldt voor AA Gent. De Buffalo's trekken zondagavond naar Zulte Waregem maar moeten daarvoor nog voluit tegen Saint-Etienne.

Oostende en Cercle

Landskampioen Genk hoopt zich na de pandoering in Salzburg te herpakken tegen Oostende. De wedstrijd in de Luminus Arena is een van de vier duels die zaterdag worden afgewerkt. Moeskroen, de verrassende derde, gaat op bezoek bij rode lantaarn Waasland-Beveren. Tegelijk speelt Antwerp thuis tegen Cercle Brugge. Iets vroeger op de avond staan in het Stade du Pays de Charleroi de Carolo's tegenover STVV.

KV Kortrijk en KV Mechelen trappen speeldag acht vrijdagavond (20u30) op gang. Malinwa kan zich mits een zege (voorlopig) naast Club Brugge en Moeskroen hijsen in de stand.